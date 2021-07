Germania: la Baviera sostiene le prove tecniche del treno ad idrogeno di Siemens Mobility

(FERPRESS) – Roma, 14 LUG – I ministri bavaresi dell’economia e dei trasporti sostengono la sperimentazione in Baviera di un treno a idrogeno sviluppato da Siemens Mobility GmbH. Il treno a due carrozze sarà testato, tra l’altro, sulla tratta Augsburg – Füssen, a partire dalla metà del 2023. L’operazione pilota nella rete ferroviaria della Bayerische Regiobahn (BRB) è inizialmente prevista per 30 mesi. Il treno a idrogeno sarà di stanza ad Augusta durante questo periodo.

