Germania: DHL e DB Cargo ampliano la loro cooperazione. +6% di pacchi trasportati su rotaia

(FERPRESS) – Roma, 4 OTT – Il gruppo logistico leader mondiale Deutsche Post DHL Group e Deutsche Bahn AG stanno ampliando la loro cooperazione esistente nel campo del trasporto di pacchi su rotaia. Oggi Tobias Meyer, membro del consiglio di amministrazione di Post & Parcel Germany presso Deutsche Post DHL Group, e Sigrid Nikutta, membro del consiglio di amministrazione di DB per il trasporto merci, hanno simbolicamente dato il via a nuovi collegamenti che consentiranno di trasportare ancora più pacchi DHL su rotaia in un modo rispettoso del clima rispetto a prima. Ciò aumenta la percentuale di pacchi trasportati attraverso questa rotta dal due percento al sei percento. L’obiettivo a lungo termine è trasportare su rotaia circa il 20% delle spedizioni nazionali di pacchi.

Pubblicato da AB il: 4/10/2021 h 12:44 - Riproduzione riservata