Germania: DB sta preparando la campagna vaccini per i propri dipendenti. Sarà su base volontaria

(FERPRESS) – Roma, 21 APR – DB intende garantire ai propri dipendenti la vaccinazione contro il Coronavirus. L’azienda sta progettando i propri centri di vaccinazione, dove i dipendenti possono essere vaccinati dai medici aziendali il prima possibile. Attualmente sono previsti centri di vaccinazione in dieci sedi a livello nazionale. I primi sono ora in costruzione a Monaco e Norimberga. Non appena saranno disponibili vaccini sufficienti, il maggior numero possibile di dipendenti di rilevanza sistemica dovrebbe ricevere un’offerta di vaccinazione dal proprio datore di lavoro.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 21/4/2021 h 11:48 - Riproduzione riservata