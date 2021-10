Germania: con l’accordo con il sindacato EVG si conclude giro di contrattazione collettiva in DB

(FERPRESS) – Roma, 7 OTT – Con l’accordo odierno tra Deutsche Bahn (DB) e l’Unione Ferroviaria e dei Trasporti (EVG), si è finalmente conclusa la tornata di contrattazione collettiva 2020/21 nel Gruppo DB. Per i clienti, ciò significa che gli scioperi ferroviari sono esclusi almeno fino a febbraio 2023. Il direttore delle risorse umane di DB, Martin Seiler, si è detto soddisfatto: “Questo round di contrattazione collettiva è stato estremamente impegnativo a causa della crisi economica dell’azienda e della situazione della contrattazione collettiva. Tuttavia, siamo riusciti a concludere contratti collettivi, esprimere il nostro apprezzamento per i dipendenti e allo stesso tempo garantire la futura redditività dell’azienda. Tutti i soggetti coinvolti, in primis i nostri clienti, possono ora pianificare di nuovo in sicurezza i propri viaggi”.

