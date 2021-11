Germania: 57 nuovi treni Siemens serviranno le reti Franconia-Turingia meridionale e Danubio-Isar

(FERPRESS) – Roma, 17 NOV – DB Regio Bayern e il produttore di treni Siemens Mobility metteranno in servizio un totale di 57 nuovi treni in Baviera a partire dal dicembre 2023. Sono attualmente in costruzione 26 treni Desiro HC per la rete Franconia-Turingia meridionale, insieme a 25 Desiro HC a doppia treni decker e sei treni Mireo per la rete Danubio-Isar. I 18 treni Desiro HC opereranno nella rete Franconia-Turingia meridionale come unità a quattro carrozze a partire da dicembre 2023 e otto treni Desiro HC come unità a sei carrozze a giugno 2024. Viaggiano quasi alla velocità dell’ICE, ad esempio tra Coburg ed Erfurt a 190 kmh. Nella rete Danubio-Isar, i 31 nuovi treni inaugureranno il servizio nel dicembre 2024.

