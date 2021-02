GEODIS finalizza l’acquisizione di PEKAES e consolida la rete in Polonia e nell’Europa orientale

(FERPRESS) – Roma, 8 FEB – GEODIS ha finalizzato l’acquisizione di PEKAES dopo aver ottenuto l’approvazione delle autorità. Questa operazione consolida la rete GEODIS in Polonia e nell’Europa orientale.

“Siamo lieti di accogliere i clienti, i dipendenti e la direzione di PEKAES all’interno del gruppo GEODIS ”ha annunciato Marie-Christine Lombard, presidente del consiglio di amministrazione di GEODIS. Questa

l’acquisizione, in una regione target per lo sviluppo del Gruppo, rappresenta un passo importante per il raggiungimento del nostro piano strategico “Ambition 2023. GEODIS ora ha una presenza rafforzata nel terzo mercato della logistica in Europa”.

Questa acquisizione consente a GEODIS di consolidare le proprie posizioni in Polonia, una delle più importanti

principali piattaforme logistiche europee, ma anche in Germania.

L’integrazione sarà gestita dall’attività di trasporto stradale di GEODIS, già ben radicata in Polonia. “Questa operazione ci consentirà di sviluppare la nostra rete di trasporto pallet su scala europea, rafforzando al contempo le nostre posizioni sul mercato interno polacco ”spiega Olivier Royer, Direttore Trasporti stradali generali di GEODIS.

“Le linee multimodali PEKAES in partenza dalla Poloniarappresentano anche una straordinaria opportunità per lo sviluppo di questo modo di trasporto. Esse completeranno le nostre linee in Europa occidentale, che attualmente stanno crescendo rapidamente, data l’attrattività dei nostri clienti per trasporti a basso impatto ambientale. ”

“Stiamo aprendo un nuovo capitolo nella storia di PEKAES. La fusione con GEODIS offre molte opportunità per i nostri clienti, partner e dipendenti. I nostri clienti possono ora beneficia della potenza di una rete globale per aiutarli a crescere. Per noi team, questo significa nuove opportunità di sviluppo all’interno di un’organizzazione forte e internazionale. Siamo lieti di entrare a far parte del gruppo GEODIS di cui condividiamo la determinazione ad aiutare i nostri clienti a superare i loro vincoli logistici “, ha affermato Maciej Bachman, Amministratore delegato di PEKAES.

GEODIS ha ora quasi 1.500 dipendenti in Polonia e 29 siti, di cui circa 20 hub distribuiti su tutto il territorio nazionale

