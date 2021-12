Geodis acquisisce lo specialista in trasporti di pallet Perrier

(FERPRESS) – Roma, 2 DIC – GEODIS annuncia l’acquisizione dello specialista in trasporti di pallet PERRIER.

Prevalentemente posizionata sul trasporto di lotti interi e semilavorati, l’attività di autotrasporto di GEODIS intende rafforzare la propria offerta di servizi nel segmento LTL (da 1 a 6 pallet), in risposta alla crescente domanda di mercato.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it