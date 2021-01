Genova: sopralluogo del sindaco Bucci e del presidente dell’ADSP al cantiere delle Dune presso la Fascia di rispetto di Prà

(FERPRESS) – Genova, 14 GEN – Il sindaco di Genova, Marco Bucci e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale Paolo Emilio Signorini, accompagnati dall’assessore allo sviluppo portuale del Comune di Genova Francesco Maresca, hanno effettuato un sopralluogo al cantiere delle Dune presso la Fascia di rispetto di Prà per fare il punto con gli uffici tecnici sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del Parco delle Dune.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it