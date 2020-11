Genova Smart Week: rigenerazione e sviluppo della città. Dal 23 al 28 novembre la VI edizione in live streaming

(FERPRESS) – Genova, 20 NOV – Rigenerazione e sviluppo della città al centro della sesta edizione della Genova Smart Week in versione live streaming dal 23 al 28 novembre, per parlare di politiche, tecnologie e infrastrutture per le città intelligenti e a misura d’uomo. Una settimana di appuntamenti online, promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova con il supporto organizzativo di Clickutility Team, che presenterà best practice di aziende e istituzioni, analizzando i modelli di sviluppo della città smart.

Pubblicato da COM il: 20/11/2020 h 11:48