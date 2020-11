Genova Smart Week e Move.App Expo: in webinar il 23-28 novembre. Focus su Smart City, Innovazione, Resilienza e Sostenibilità

(FERPRESS) – Genova, 17 NOV – Genova Smart Week 2020 e Move.App Expo 6a edizione, un appuntamento nazionale e internazionale su Smart City, Città vivibili, Innovazione, Resilienza e Sostenibilità. Ai partecipanti saranno riconosciuti, per ogni sessione, 2 CFP per Ingeneri e 3 CFP per Architetti.

L’edizione 2020 sarà completamente svolta in modalità webinar e diffusa dagli studi televisivi di Telenord, articolata nella settimana dal 23 al 28 novembre, vedrà i temi dei trasporti e della mobilità articolati nei seguenti momenti:

martedì 24 novembre ore 9.30 – 13.00: “Il trasporto pubblico a 360°”, intervengono tra gli altri Matteo Campora – Assessore ai Trasporti, del Comune di Genova, Federico Delfino – Rettore Università degli Studi di Genova e Marco Beltrami, Amministratore Unico AMT Genova. Nella sessione “Trasporto Rapido di Massa” verranno presentati i progetti del Comune di Genova (Assi di forza filoviari, Prolungamenti ed estensioni metropolitana San Fruttuoso – Rivarolo – Sampierdarena, Monorotaia Aeroporto – Nuova stazione RFI – Parco Tecnologico Erzelli) ed il Rapporto ISSFORT ai tempi del Coronavirus “17° Rapporto sulla Mobilità degli Italiani”;

martedì 24 novembre ore 14.30 – 17.30: “Innovazione, Tecnologie e Transizione Energetica nel TPL”, intervengono tra gli altri Gianni Berrino, Assessore Trasporti – Regione Liguria, Alberto Zorzan – Direttore Operations ATM SpA Milano e Gianni Scarfone – Direttore Generale ATB Bergamo e Presidente ASSTRA Lombardia. Uno speciale collegamento sarà realizzato con la rimessa AMT Mangini per esplorare e conoscere i nuovi sistemi di ricarica per autobus elettrici. Concluderà la giornata una sessione internazionale dedicata al tema della propulsione a idrogeno;

mercoledì 25 novembre ore 14.30 – 16.30: “La storia dei sistemi di trasporto – Dalle origini ai giorni nostri”, sessione dedicata, come da tradizione, ad un dibattito tra accreditati studiosi e professionisti, sui temi della conservazione del patrimonio storico e culturale nel settore dei trasporti.

Per maggiori informazioni e per partecipare ai convegni: www.genovasmartweek.it

