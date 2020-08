Genova: maxi verifica intensiva di AMT. Controllati più di 2.500 passeggeri a Brignole e Principe

(FERPRESS) – Genova, 28 AGO – Giornata di verifiche a tappetto da parte di AMT: osservati speciali i capilinea bus di Brignole e Principe che, durante l’intera giornata di ieri, mercoledì 26 agosto, sono stati controllati da 30 VTV.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it