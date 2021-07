Genova: Maresca, subito un tavolo per soluzioni alternative da Aspi alla chiusura dell’A10

(FERPRESS) – Genova, 21 LUG – «La chiusura annunciata da Aspi del tratto di ponente della A10 per tre settimane ad agosto rischia di trasformarsi in una mannaia per la nostra economia, in particolare per il mondo dello shipping». A dichiararlo è l’assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova Francesco Maresca.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 21/7/2021 h 12:20 - Riproduzione riservata