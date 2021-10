Genova: Maresca, per operatori portuali prioritaria la realizzazione del nuovo varco di Ponente

(FERPRESS) – Genova, 4 OTT – “Il nuovo varco di Ponente, già inserito negli interventi di collegamento al porto della legge Genova, è l’opera che con maggior forza è richiesta dagli operatori portuali per alleggerire i flussi di traffico da e per lo scalo genovese”. Lo dichiara l’assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca al termine del tavolo Porto-Città che si è tenuto questa mattina e a cui hanno partecipato i rappresentanti della portualità genovese – Spediporto, Assagenti – dell’Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale, Guardia di Finanza, polizia locale, Agenzia delle Dogane.

