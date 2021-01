Genova: Maresca, congratulazioni a Signorini. Proseguire importante dialogo porto-città

(FERPRESS) – Genova, 4 GEN – “Rivolgo le più sentite congratulazioni, personali e a nome del Comune di Genova, per la conferma alla presidenza dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale di Paolo Emilio Signorini, che ha svolto al meglio il suo primo mandato, dimostrando di saper affrontare con efficacia anche le sfide emergenziali che hanno coinvolto lo scalo genovese, a partire dalle conseguenze del crollo del viadotto Morandi”.

Lo dichiara l’assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova Francesco Maresca. “Per il prossimo mandato, confermo il massimo impegno da parte dell’amministrazione comunale alla collaborazione con Palazzo San Giorgio per lo sviluppo dello scalo di Genova, a partire dalla realizzazione delle infrastrutture, a terra e a mare, indispensabili per la competitività del primo porto del Paese. Inoltre, credo profondamente nel dialogo costante con l’Autorità portuale per una governance all’altezza delle sfide internazionali che ci attendono, per l’ammodernamento dello scalo in chiave di un sempre più efficiente rapporto tra la città e il suo porto”.