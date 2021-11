Genova: la metropolitana si rinnova, al via il nuovo sistema di segnalamento e automazione

(FERPRESS) – Genova, 11 NOV – La metropolitana genovese si rinnova grazie all’evoluzione della tecnologia e ad un nuovo sistema computerizzato che governerà la gestione dei treni in linea.

Da più di un anno la metro è oggetto di interventi di ammodernamento e manutenzione che hanno permesso di innovarne i complessi sistemi di gestione. Le molte lavorazioni sono programmate ed eseguite alla sera, con chiusure anticipate, per non creare eccessivo disagio ai cittadini, abituati a servirsi della metro per gli spostamenti quotidiani.

Nell’ambito di questo articolato progetto di ammodernamento rientrava l’installazione del nuovo sistema di segnalamento e automazione finanziato con 7 milioni di euro dal Ministero dei Trasporti. Quest’attività, iniziata circa un anno fa, si concluderà domenica 14 novembre, quando il vecchio sistema per il segnalamento verrà sostituito con il nuovo e la nuova tecnologia, già presente alla stazione di Brignole, verrà avviata anche presso le stazioni di Brin, Dinegro e al deposito di Dinegro. L’operazione di scambio dei due sistemi non si potrà fare con il servizio di linea attivo, per questo motivo domenica 14 novembre la metro resterà chiusa tutto il giorno.

Pubblicato da COM il: 11/11/2021 h 15:32 - Riproduzione riservata