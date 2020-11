Genova: i progetti degli studenti di ingegneria ridisegnano il Waterfront di Prà

(FERPRESS) – Genova, 6 NOV – Una nuova visione di Prà, arricchita di spazi verdi, passeggiata con pista ciclabile e da un canale navigabile: è lo sguardo sul futuro del ponente dei giovani studenti di Ingegneria che, accompagnati dai loro insegnanti del Dipartimento di Ingegneria Civile Chimica e Ambientale di Genova e dai rappresentanti di Comunità Praese e Fondazione PRimA’era, hanno presentato questa mattina all’assessore allo sviluppo Economico Portuale e Marittimo – Logistica Francesco Maresca, in un meeting on line, 4 progetti dedicati alla riqualificazione del Waterfront di Prà.

