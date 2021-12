Genova: due nuovi mezzi elettrici al servizio del turismo. Iniziativa in collaborazione con Citroën Italia

(FERPRESS) – Genova, 17 DIC – Il turismo diventa green e riparte con due nuovi mezzi elettrici che, da oggi, faranno la spola nei principali punti di interesse della città. Un’iniziativa nata dall’accordo di co-marketing sottoscritto tra Comune di Genova e Citroën Italia S.p.A., con lo scopo sia di incentivare la mobilità sostenibile, sia di garantire ai turisti una maggiore attenzione alle loro esigenze.

