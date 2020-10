Genova: dal 26 ottobre nuove corse aggiuntive per gli studenti. Beltrami, impegnati al massimo per il miglior servizio possibile

(FERPRESS) – Genova, 23 OTT – Uno sforzo straordinario quello che AMT metterà in campo per gli studenti a partire da lunedì 26 ottobre. Il servizio invernale di trasporto pubblico, coincidente con l’avvio dell’anno scolastico, è stato programmato fin dall’inizio sul massimo della produzione possibile in termini di uomini e mezzi. È stato comunque deciso che le attuali condizioni richiedano uno sforzo ulteriore da parte dell’azienda con l’organizzazione di servizi bus aggiuntivi su alcune tratte scolastiche.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 23/10/2020 h 13:26 - Riproduzione riservata