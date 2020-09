Genova: AMT, al via le compensazioni per gli abbonati. Un ticket valido sulla rete AMT/Trenitalia per i giorni di mancato utilizzo

(FERPRESS) – Genova, 9 SETT – A partire da domani, giovedì 10 settembre, gli abbonati mensili e annuali AMT potranno fare richiesta di compensazione per i giorni in cui non hanno potuto utilizzare il trasporto pubblico a seguito delle norme anti Covid che limitavano gli spostamenti individuali. Lo annuncia la stessa azienda AMT con un comunicato stampa.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/9/2020 h 16:15 - Riproduzione riservata