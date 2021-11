Genova: adeguamento tariffe taxi, tra le novità il nuovo servizio “Al volo” e giù il tassametro

(FERPRESS) – Genova, 19 NOV – La Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai trasporti ed alla mobilità integrata Matteo Campora, ha approvato la delibera per l’adeguamento tariffario e l’istituzione di nuove tariffe per il servizio taxi.

Due le principali novità introdotte con i nuovi tariffari: la riduzione del tassametro e l’introduzione di tre nuove tariffe sperimentali tra cui il “taxi al volo” in zona “City”, già in uso nelle principali città europee.

