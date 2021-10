Genoa Shipping week: Messina(Assarmatori), rilancio flotta mercantile italiana passa per procedure più semplici ed efficienti

(FERPRESS) – Genova, 6 OTT – “Una flotta mercantile italiana esiste ancora ed è pure molto competitiva, soprattutto nel settore traghetti Ro-Ro e Ro-Ro Pax, dove l’Italia è leader nell’Unione Europea per tonnellaggio e merce movimentata”. Lo ha affermato oggi Stefano Messina, Presidente di Assarmatori, intervenendo alla Genoa Shipping week.

