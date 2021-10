Genoa Shipping Week: domani focus sulla Liguria con un intervento di Benevolo (RAM)

(FERPRESS) – Genova, 6 OTT – Il Professor Francesco Benevolo, Direttore Operativo di RAM, interverrà domani, nell’ambito dell’edizione 2021 della Genoa Shipping Week, all’incontro dal titolo “Idee e progetti per la Liguria e per l’Italia. Ripartiamo dalla logistica per ricostruire il Paese”, organizzato da Confetra Liguria con la collaborazione di Spediporto.

L’evento sarà ospitato dall’emittente televisiva di Primocanale e rappresenterà un importante momento di confronto tra autorevoli stakehoder ed esperti del settore della logistica a livello nazionale, con un focus particolare sulla situazione della Liguria. I lavori inizieranno alle 10.30 con i saluti del Presidente di Confetra Liguria, Alessandro Laghezza, moderati da Matteo Cantile Direttore di Primocanale.

