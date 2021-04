Genoa Blue Agreement: rinnovato l’accordo per l’utilizzo di combustibili a basso tenore di zolfo nei porti di Genova e Savona

(FERPRESS) – Genova, 23 aprile 2021 – È stato rinnovato, quest’oggi presso la Capitaneria di porto di Genova, l’accordo volontario “Genoa Blue Agreement” che, dopo la prima sottoscrizione il 12 luglio 2019, ha come obiettivo principale quello di coinvolgere tutte le navi e i bacini portuali che scalano sia il porto di Genova sia quello di Savona.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it