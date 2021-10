GEFCO Italia partner logistico di Citroën in Italia per preparazione e distribuzione AMI – 100% ëlectric

(FERPRESS) – Roma, 28 OTT – GEFCO Italia, filiale di uno dei top players nella gestione di supply chain complesse e primo operatore europeo nella logistica automotive, è partner di Citroën in Italia per le attività di stoccaggio, trasporto, post-produzione e consegna, anche a domicilio, della Citroën AMI – 100% ëlectric.

Quadriciclo leggero, 100% elettrico e accessibile dai 14 anni con patente AM, Citroën AMI – 100% ëlectric soddisfa le nuove esigenze di mobilità attraverso un ecosistema digitale facile e intuitivo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 28/10/2021 h 10:45 - Riproduzione riservata