GCF: si aggiudica in Kosovo anche la 2a tratta della Rail Route 10, l’arteria ferroviaria che collega il Paese con Serbia e Macedonia

(FERPRESS) – Roma, 6 SET – Ricostruzione a firma GCF, in Kosovo, anche per la seconda tratta della Rail Route 10, l’arteria ferroviaria centrale che collega il Paese con la Serbia a Nord e, a Sud, con la Macedonia. Nei giorni scorsi Infrakos ha ufficialmente comunicato alla Direzione del Gruppo Rossi l’aggiudicazione del secondo lotto: un contratto del valore di 47,9 milioni di euro per la ricostruzione della sezione ferroviaria compresa tra Fushë Kosovë e Mitrovice.

Pubblicato da COM il: 6/9/2021 h 13:29