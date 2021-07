GCF: oltre 800 milioni di aggiudicazioni per i cantieri di manutenzione ferroviaria

(FERPRESS) – Roma, 15 LUG – Nuove macchine operatrici innovative e ad alta efficienza hanno raggiunto nelle scorse settimane i cantieri italiani di manutenzione ferroviaria di GCF. Contribuiranno ad incrementare la flotta di Generale Costruzioni Ferroviarie – che già conta un parco macchine di oltre 670 mezzi – ulteriormente potenziando la capacità operativa di GCF e Gefer, in particolare, nel segmento strategico della manutenzione ferroviaria.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it