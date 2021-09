Gazzetta ufficiale europea: pubblicato regolamento su punti di ricarica per autobus elettrici

(FERPRESS) – Roma, 6 SET – Pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea L 313 del 6 settembre, il Regolamento delegato (UE) 2021/1444 della Commissione del 17 giugno 2021 che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative ai punti di ricarica per autobus elettrici.

