Gara TPL Toscana: Regione ha depositato esposto alla procura. Pronta anche la citazione in sede civile per danno economico

(FERPRESS) – Firenze, 22 GIU – Questa mattina i legali della Regione Toscana hanno depositato in sede penale l’esposto che ripercorre tutte le fasi della complessa procedura di gara per il gestore unico del TPL su gomma ed evidenzia, in particolare, l’omissione dei gestori uscenti nel trasferimento dei beni necessari affinché il legittimo aggiudicatario possa iniziare a gestire il servizio.

Pubblicato da COM il: 22/6/2020 h 16:47 - Riproduzione riservata