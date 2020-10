Gara Tpl Toscana: Confservizi Cispel, sentenza Consiglio di Stato apre fase nuova

(FERPRESS) – Firenze, 21 OTT – “La recente sentenza del Consiglio di Stato apre una fase nuova nella complessa e lunga vicenda della gara regionale sul trasporto pubblico locale. Utilizzando i tempi necessari per lo svolgimento dei lavori del collegio di esperti (CTU) chiamati alla verifica tecnica delle offerte, la nuova amministrazione regionale potrà valutare con attenzione l’organizzazione più adeguata di un servizio pubblico essenziale alla vita dei cittadini e delle imprese, alla luce anche dei cambiamenti necessari a seguito degli effetti dalla pandemia. Come abbiamo già detto nei mesi scorsi, il servizio di TPL in Toscana dovrà essere ripensato e riprogrammato sia sul lato della domanda che dell’offerta, per consentire l’uso dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza ed efficacia e scoraggiando l’uso dell’auto privata. Serve quindi una strategia regionale forte, che consenta anche l’utilizzo dei fondi europei e che ripensi le scelte organizzative e gestionali adottate fino alla crisi dell’emergenza epidemiologica”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 21/10/2020 h 17:04 - Riproduzione riservata