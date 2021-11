Galleria del Brennero, la fresa “Serena” arriva al confine. RFI, BBT e Istituzioni locali fanno il punto sull’opera

(FERPRESS) – Bolzano, 25 NOV – Ulteriore tappa nella realizzazione della Galleria di Base del Brennero, il collegamento ferroviario sotterraneo destinato a diventare il più lungo al mondo. Mercoledì 24 novembre è stato il giorno di “Serena”, la macchina perforatrice di 300 metri che ha raggiunto, con il suo tunnel esplorativo, il Brennero e che da maggio 2018 ha scavato 14 chilometri sotto la montagna, nell’area di progetto italiana. L’arrivo di Serena al confine è stato salutato dai rappresentanti delle Istituzioni locali, da BBT, e da Rete Ferroviaria Italiana con l’Amministratrice delegata Vera Fiorani, la quale ha mostrato soddisfazione per i progressi dell’opera compiuti.

