Galleria del Brennero: abbattuto il diaframma della prima galleria di linea sotto il fiume Isarco

(FERPRESS) – Bolzano, 20 APR – Dopo circa un mese dall’inizio dello scavo, è stato completato lo scavo della prima galleria di linea per il futuro traffico ferroviario della Galleria di base del Brennero sotto l’alveo del fiume Isarco. Il 22 marzo è iniziato lo scavo della galleria di linea Ovest sotto l’Isarco, con una lunghezza di circa 57 metri.

