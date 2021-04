Galleria Brennero: nel cantiere di Mules avanzamento da record per la fresa Virginia

(FERPRESS) – Bolzano, 8 APR – Nel cantiere di Mules i lavori della realizzazione della Galleria di base del Brennero procedono a pieno ritmo. La scavo verso nord, in direzione del Brennero, viene realizzato con 3 frese meccanizzate. La prima con una diametro della testa fresante di 6,8 m (Serena) realizza il cunicolo esplorativo e precede le macchine (Virginia e Flavia) con un diametro di 10,7 che effettuano lo scavo delle gallerie di linea.

