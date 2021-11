Galleria Base Brennero: Webuild realizzerà anche il Lotto H41 Gola del Sill–Pfons sul versante austriaco

(FERPRESS) – Roma, 18 NOV – Il Gruppo Webuild (inclusa la controllata svizzera CSC Costruzioni ) ha ottenuto l’aggiudicazione del nuovo Lotto costruttivo “H41 Gola del Sill–Pfons” della Galleria di Base del Brennero , del valore complessivo di €651 milioni . Il Gruppo partecipa al progetto con una quota complessiva del 50% della joint venture che realizzerà i lavori, insieme con la società svizzera Implenia (al 50%). Il Comitato dei lavori è BBT SE, società per azioni europea finalizzata alla realizzazione di una galleria ferroviaria tra Italia ed Austria, ovvero la Galleria di Base del Brennero, che saranno così collegate attraverso le Alpi.

