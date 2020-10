FVG: Santoro (Pd), dalla Giunta nessuna chiarezza sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia

(FERPRESS) – Trieste, 2 OTT – “Dopo due anni di silenzio, solo ad aprile abbiamo avuto la possibilità di capire concretamente l’impatto in termini di costi/benefici che avrebbe il progetto per la nuova linea ferroviaria Venezia-Trieste proposto da Rete ferroviaria italiana (Rfi). E abbiamo capito che si tratta di una soluzione non accettabile. Il Pd ha espresso chiaramente la sua posizione, ma chi dovrebbe essere assolutamente chiaro e dovrebbe esprimere in maniera forte una posizione è la Regione, che invece continua a rimanere nel limbo e senza strategia”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 2/10/2020 h 10:42 - Riproduzione riservata