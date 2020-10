FVG: Pizzimenti, con un tavolo tecnico saranno valutati gli effetti della creazione della Zona logistica semplificata

(FERPRESS) – Trieste, 15 OTT – “Attraverso un tavolo tecnico saranno valutati gli effetti della creazione della Zona logistica semplificata (Zls) in Friuli Venezia Giulia. Inoltre sarà definito un cronoprogramma sulla base dei passaggi richiesti dalla normativa nazionale per stabilire l’iter con il quale istituire questo nuovo strumento, prevedendone inoltre un avvio sulla base di una proposta precisa, corredata da un piano di sviluppo strategico”.

Lo ha annunciato questa mattina a Trieste in Consiglio regionale l’assessore alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it