FVG: Pizzimenti, progetto Mimosa per collegare via mare Lignano-Grado/Marano

(FERPRESS) – Trieste, 19 MAG – Promuovere l’uso della mobilità sostenibile, migliorando le connessioni multimodali attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto eco-friendly e stimolando il cambiamento nei comportamenti dei viaggiatori. Ciò si concretizzerà, a partire dall’estate 2021, anche con un nuovo collegamento via mare tra le

località di Lignano e Grado/Marano, a favore di turisti e cicloturisti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it