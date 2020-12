FVG: Pizzimenti, invariate per tutto il 2021 le tariffe TPL e confermata agevolazione su abbonamenti scolastici

(FERPRESS) – Trieste, 30 DIC – Rimangono invariate per tutto il 2021 le

tariffe del trasporto pubblico locale, così come viene confermata

l’agevolazione del 50 per cento sugli abbonamenti scolastici dei

residenti. Lo ha stabilito una delibera della giunta regionale

del Friuli Venezia Giulia.

Pubblicato da COM il: 30/12/2020 h 11:33 - Riproduzione riservata