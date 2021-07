FVG: Pizzimenti, dal 10 luglio al via linea marittima Lignano-Grado

(FERPRESS) – Udine, 7 LUG – Sarà attivata a partire da sabato 10 luglio la nuova linea di trasporto pubblico marittimo tra Lignano e Grado. Inserito e finanziato quale servizio sperimentale nell’ambito del progetto strategico Mimosa, a valere sul programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2014-2020, il nuovo collegamento – che prevede anche il trasporto delle biciclette – va a completare l’offerta di servizi marittimi stagionali pianificati dalla Regione ed affidati alla società consortile Tpl Fvg.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it