FVG: Pizzimenti, 136 bus in più per garantire anche il trasporto studenti

(FERPRESS) – Trieste, 13 DIC – Sta funzionando bene la riorganizzazione dei servizi da parte delle società Tpl Fvg scarl e delle aziende

consorziate, pensata per garantire anche i necessari collegamenti di carattere scolastico su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. In totale sono 136 i mezzi aggiuntivi che abbiamo messo a disposizione a livello regionale. Di questi 118 sono a noleggio con conducente (Ncc)”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it