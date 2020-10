FVG: la IV Commissione boccia la proposta di legge su modifiche a normativa subappalti

(FERPRESS) – Trieste, 20 OTT – La IV Commissione consiliare del FVG, presieduta da Mara Piccin (FI) e riunita questa mattina in modalità telematica, ha bocciato la proposta di legge nazionale (pdln) 13 “Modifiche alle leggi 55/2019 e 50/2016 in tema di subappalto”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it