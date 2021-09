FVG: Governatore Regione, l’investimento di British American Tobacco a Trieste si lega a logistica e ricerca

(FERPRESS) – Trieste, 28 SET – Il grande investimento di British American Tobacco (Bat) a Trieste garantisce un’attrattività prospettiva alla città e al Friuli Venezia Giulia ed è in linea con gli asset di sviluppo della Regione: la logistica, con il Friuli Venezia Giulia piattaforma di porti e interporti estesa all’Austria e all’Ungheria a favore del sistema Paese, e la ricerca, dove attività e investimenti stanno crescendo, con risorse importantissime investite e da investire da parte della Regione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it