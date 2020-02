FVG: deliberate 2 convenzioni fra Regione e Mit per acquisire nuovi mezzi di trasporto ferroviario e su gomma per oltre 16 mln

(FERPRESS) – Trieste, 21 FEB – La Giunta regionale del FVG ha deliberato, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Territorio, lo schema di due convenzioni fra Regione Fvg e ministero dei Trasporti che, avvalendosi di un cofinanziamento statale, consentiranno di acquisire nuovi mezzi di trasporto ferroviario e su gomma, per un valore complessivo che supera i 16 milioni di euro.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it