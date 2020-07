FVG: al via tavolo tematico legato all’obiettivo di policy del Por-Fesr 2021-27 denominato ‘Un’Europa più connessa’

(FERPRESS) – Trieste, 22 LUG – Un percorso concertato capace di rimettere al centro i reali bisogni del territorio e individuare azioni strategiche condivise, che risultino efficaci nel risolvere le criticità in un ambito determinante per lo sviluppo e la crescita economica, come quello della connettività digitale e delle reti infrastrutturali di mobilità.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 22/7/2020 h 14:25 - Riproduzione riservata