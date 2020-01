FVG: accolto in Giunta ordine del giorno su introduzione Zone logistiche semplificate

(FERPRESS) – Trieste, 31 GEN – Accolto dalla Giunta regionale del FVG, in sede di lavori d’Aula, l’ordine del giorno collegato alla legge Semplifica Fvg 2020 e presentato dal Movimento 5 Stelle per introdurre anche in Friuli Venezia Giulia la cosiddetta Zona logistica semplificata (Zls), ovvero “avviare o completare il necessario iter con il Governo per l’istituzione, anche nella nostra regione, della Zls quale buona pratica ed opportunità di sviluppo economico”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 31/1/2020 h 14:37 - Riproduzione riservata