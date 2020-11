Funivia San Genesio: altri 200.000 euro per progettare nuovo impianto da Bolzano a San Genesio

(FERPRESS) – Bolzano, 9 NOV – Dal 24 novembre la funivia che collega Bolzano a San Genesio sospenderà il servizio a causa della domanda carente, ulteriormente diminuita in relazione alla pandemia. Lo ha comunicato la Ripartizione mobilità della Provincia ai Comuni di Bolzano e San Genesio, concessionari del servizio. Si lavora attualmente al servizio sostitutivo con bus.

