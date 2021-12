Fundación ONCE diventa il consulente strategico mondiale di Alstom in termini di inclusività

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC –

Alstom Group e Fundación ONCE hanno presentato a Rail Live! Madrid 2021, il loro nuovo progetto di collaborazione sull’innovazione, attraverso il quale entrambe le entità lavoreranno insieme allo sviluppo di innovazioni per la progettazione e la produzione della prossima generazione di metropolitane Alstom. L’obiettivo di entrambe le organizzazioni con questo nuovo progetto è sviluppare nuove soluzioni che aumentino l’accessibilità dei veicoli e facilitino la mobilità dei passeggeri con qualsiasi tipo di disabilità.

