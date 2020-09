(FERPRESS) – Roma, 28 SET – FS Sistemi Urbani vincitrice della categoria “Rigenerazione ambientale, economica e sociale” del Premio Urbanistica. Il concorso, indetto dalla rivista scientifica dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), seleziona i progetti preferiti dai visitatori di Urbanpromo, evento nazionale di riferimento per la rigenerazione urbana organizzato dall’INU e da Urbit (Urbanistica Italiana Srl).

