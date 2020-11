Fs: nuove disposizioni organizzative per la direzione centrale risorse umane e altre strutture del Gruppo

(FERPRESS) – Roma, 13 NOV – Modifiche nella Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Fs: Anna Maria Morrone, Noemi Montaruli e Gino Colella assumono altro incarico nel Gruppo, mentre Ester Marconi lascerà il Gruppo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it