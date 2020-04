FS Lazio: Battisti, 18 mld per la Regione e 72 novi treni. Frecciarossa a Frosinone e sviluppo dell’AV

(FERPRESS) – Roma, 23 APR – Un “protocollo storico” e una rivoluzione nel sistema dei trasporti della Regione Lazio. Sono alcuni dei commenti che hanno accompagnato la presentazione del piano di investimenti di Ferrovie dello Stato nel Lazio e la firma del protocollo d’intesa tra FS e Regione per il collegamento all’alta velocità dalla provincia di Frosinone. Il protocollo è stato firmato – alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli – dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e da Gianfranco Battisti, Amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Battisti ha ricordato il vasto calendario di impegni nel gruppo nel territorio della Regione Lazio. Dalla prossima estate, viene istituita una coppia di treni Frecciarossa al giorno che fermeranno nelle stazioni di Frosinone e Cassino, e consentiranno di collegare la città frusinate con la Capitale in 40 minuti. Il protocollo prevede poi l’avvio della fase di valutazione di una nuova stazione AV nel territorio del frusinate, che dovrebbe essere collocata in località Ferentino ed essere passante come Napoli Afragola o Reggio Emilia Mediopadana. Ma l’amministratore delegato del gruppo FS Italiane ha ricordato che gli impegni nel frusinate riguarderanno anche la riqualificazione della stazione di Frosinone e progetti di rigenerazione di intere aree.

Ancora più mastodontico l’impegno del gruppo per gli investimenti infrastrutturali nell’intera Regione Lazio: complessivamente, previsti 18 miliardi di euro di investimenti, di cui 13 destinati alle infrastrutture su ferro, 1,4 al servizio di trasporto ferroviario e 3,9 miliardi alle infrastrutture stradali, tra cui particolare importanza assumono i progetti di sistemazione della strada Pontina e della Salaria. 1 miliardo di euro sarà poi destinato ai progetti di riqualificazione di 88 stazioni o a progetti di rigenerazione urbana, che riguarderanno in particolare anche le stazioni della Capitale, a partire dall’area della stazione Tiburtina e da Roma Termini, dove aprirà la nuova piastra di creazione del parcheggio.

Battisti ha poi confermato che, nella Regione Lazio, è previsto l’arrivo di 72 nuovi treni e, in particolare, la novità dell’arrivo di 3 treni bimodali (funzionanti sia trazione elettrica che diesel) per i collegamenti tra Rieti e la Capitale, oltre la chiusura dell’anello ferroviario e il raddoppio della Roma – Viterbo tra Cesano e Bracciano.

