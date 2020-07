FS Italiane: Standard and Poor’s conferma rating BBB e Stand Alone Credit Profile bbb+

(FERPRESS) – Roma, 22 LUG – L’agenzia Standard and Poor’s ha confermato sia l’Issuer Credit Rating a “BBB” che lo “Stand Alone Credit Profile” (SACP) a “bbb+”, quest’ultimo dunque un notch sopra al rating complessivo di FS e della Repubblica Italiana. L’outlook rimane negativo riflettendo quello sull’Italia.

